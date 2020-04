Rogue Legacy 2 commence à se dévoiler Rogue Legacy 2 commence à se dévoiler

Annoncé officiellement hier, Rogue Legacy 2 ouvre maintenant sa communication avec une poignée de visuels et des informations concrètes pour justifier l'annonce de cette suite qui, à l'heure actuelle, n'est prévue que sur PC même si l'on sait tous que ça arrivera sur tous les supports actuels un jour ou l'autre, voir même les deux à venir.



Les bases resteront les mêmes, à savoir tenter de survivre et de combattre les différents boss d'un grand château dont la structure se modifie aléatoirement à chaque nouvel essai comme le veut le principe du rogue-like, incluant le fait, après trépas, de garder l'argent récolté pour acheter des améliorations nous rendant plus fort à chaque nouvelle tentative.



Parmi les changements, on trouvera un système « d'héritiers » (après sa mort, on joue son propre descendant et ainsi de suite) plus complet et surtout plus fourni dans les attributs aléatoires, intégrant cette fois un système de classe. Enfin, et c'est peut-être le plus surprenant, les boss déjà vaincus ne réapparaîtront plus lors des tentatives suivantes, ce qui n'est pas trop en adéquation avec le genre mais on se dira que les développeurs réservent probablement d'autres surprises pour nous pourrir l'existence.