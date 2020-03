Platinum Games : la dernière annonce du ''Platinum 4'' tombera la semaine prochaine Platinum Games : la dernière annonce du ''Platinum 4'' tombera la semaine prochaine

Bien que ce soit une date qui n'est habituellement pas prise au sérieux, le 1er avril incarne également dans l'industrie le début de la nouvelle année fiscale et c'est le jour qui vient d'être choisi par Platinum Games pour dévoiler la dernière étape de son projet « Platinum 4 », dont les trois premiers morceaux sont pour rappel :



- The Wonderful 101 Remastered

- Project G.G.

- L'ouverture d'un deuxième studio spécialisé dans les jeux à suivi



Le rendez-vous est pris pour cette annonce qui aura toujours rapport avec la volonté d'auto-édition du studio, donc qui ne concernera pas les partenariats en cours (Bayonetta 3 et Babylon's Fall).