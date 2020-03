Japon : FFVII aura bien ses bundles PS4 Japon : FFVII aura bien ses bundles PS4

Un peu à la dernière minute (bon, il reste deux semaines c'est vrai), Square Enix et Sony Interactive annonce pourtant tout naturellement que Final Fantasy VII Remake n'échappera pas à ses bundles avec la PlayStation 4, ce qui n'est pas du luxe vu l'histoire de la marque avec cet épisode.



Deux bundles donc, un pour le modèle standard, l'autre pour la version Pro, pendant qu'on se demande s'il en sera de même pour l'occident, sans néanmoins avoir trop d'espoir : il risque déjà d'être compliqué de se procurer le jeu de base en physique, entre les problèmes de livraison et le simple fait que certains grossistes comme Amazon privilégient désormais en priorité les colis « essentiels ». Et non, même si vous vous dîtes probablement l'inverse, FFVII n'est pas considéré comme « essentiel ».