Japon : Animal Crossing New Horizons est l'un des meilleurs lancement de l'histoire Japon : Animal Crossing New Horizons est l'un des meilleurs lancement de l'histoire

Famitsu n'a pas souhaité attendre 14h00 pour lâcher la plus importante donnée des ventes japonaises de la semaine dernière : Animal Crossing : New Horizons fait un carton au-delà du prodigieux puisque tapant en seulement deux jours le triple du précédent record, soit l'épisode 3DS (même situation qu'en UK vous remarquerez).



C'est donc près d'1,9 million de ventes, en sachant que la part du dématérialisé doit être importante et sans même parler de la situation actuelle liée à la pandémie (le Japon n'est pas en situation de confinement), juste que la série a l'habitude de faire de bons chiffres en numériques : le ratio sur 3DS était déjà considéré comme important.



Et pour bien vous rendre compte de l'ampleur du phénomène, le titre devient donc le 10ème meilleur lancement de l'histoire au Japon, intégrant peut-être même le top 5 avec le dématérialisé.



1. Pokémon Noir & Blanc (DS) : 2.637.285

2. Final Fantasy VIII (PS1) : 2.504.044

3. Dragon Quest IX (DS) : 2.343.440

4. Dragon Quest VIII (PS2) : 2.236.881

5. Monster Hunter Portable 3 (PSP) : 2.146.467



6. Pokémon X & Y (3DS) : 2.096.050

7. Final Fantasy VII (PS1) : 2.034.879

8. Final Fantasy IX (PS1) : 1.954.421

9. Pokémon Soleil & Lune (3DS) : 1.905.107

10. Animal Crossing : New Horizons (Switch) : 1.880.626



Rendez-vous un peu plus tard dans l'après-midi pour un compte-rendu plus complet.