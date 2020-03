Yakuza 7 présente son DLC à 7 yen Yakuza 7 présente son DLC à 7 yen

SEGA a apporté des précisions sur le DLC de Yakuza : Like a Dragon en précisant que ce « Premium Masters Pack » serait découpé en trois parties, toutes proposées le 9 avril prochain au Japon (on n'a toujours aucune date européenne pour le jeu lui-même).



1) Limite Expansion Master Kit

- New Game Plus

- Nouveaux trophées

- Possibilité de pousser son job au level 99

- Nouveau rang d'arme (Kiwami)

- Nouveaux items en boutique



2) Un lot de costumes (voir visuel ci-dessous)

3) Quelques items (de la bouffe)



Mais le plus important pour les intéressés vivant au Japon ou ayant le jeu en import, c'est que si ce DLC coûtera 980 yens pour la totale (donc environ 10 balles), une énorme promotion sera faite jusqu'au 6 mai, surtout histoire d'en pousser certains à acheter le jeu en urgence : seulement 7 pauvres yens pour ce Premium Master Pack (même pas 10 centimes d'euros). Espérons la même offre chez nous.