Silent Hill : Konami dément les rumeurs

On aurait pu croiser les doigts à s'en péter les os pour que ce soit vrai, mais c'est faux : tout est faux. L'un des représentants de Konami US a préféré mettre fin aux gros espoirs en déclarant que la totalité des récentes rumeurs autour de Silent Hill étaient parfaitement fausses, que ce soit l'envie d'un reboot ou la collaboration avec Sony et Kojima Productions pour ressusciter le fameux Silent Hills.



La firme nous indique tout de même que « Si ce n'est pas la réponse que nos fans auraient voulu entendre », cela ne veut pas dire que les portes sont fermées pour un retour de la série, « mais pas de la façon rapportée par les rumeurs ». Toujours ça.