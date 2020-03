Réalité Virtuelle : via le Reverb G2, HP s'offre une collaboration avec Microsoft et Valve

Microsoft a beau être plus en retrait que les autres sur le marché de la Réalité Virtuelle, cela n'empêche pas l'entreprise de garder un œil attentif dessus tout en préparant des choses en coulisses, se traduisant notamment aujourd'hui par l'annonce du Reverb G2, nouveau casque fruit d'une grosse collaboration entre HP, Microsoft et Valve.Ce n'est qu'un teaser pour le moment mais ce nouveau produit qui sera annoncé en temps voulu promet d'être « plus immersif, confortable et compatible » que la première itération qui affichait déjà du 2160x2160px par œil, un champ de vision de 114 degrés (pour comparaison, le PS VR, c'est du 960x1080 pour 100 degrés), le tout compatible SteamVR et Windows Mixed Reality.En attendant une vraie présentation qui interviendra probablement dans les semaines à venir, les consoleux se demandent surtout si on ne tiendrait pas une bonne occasion de voir un casque pleinement compatible avec la future Xbox Series X, juste au moins pour en laisser profiter les tiers (et les joueurs).