Dreams : Nintendo sonne la fin de la récré Dreams : Nintendo sonne la fin de la récré

Il fallait que ça arrive et comme on s'y attendait, Nintendo a commencé à voir d'un mauvais œil tous ces apprenti-créateurs sur Dreams s'amusant à ré-exploiter des visuels de l'univers Mario et autres.



Aucun communiqué officiel pour l'heure mais néanmoins des preuves concrètes : l'un des utilisateurs s'est vu supprimer tous ses visuels via Twitter de créations ayant pour thème le plombier et sa bande, avant de recevoir directement un mail de la part de Sony Europe (division affaires juridiques et commerciales), expliquant que Nintendo était désormais opposé à l'exploitation de ses propres IP dans Dreams.



D'autres créations du même type sont disponibles dans le catalogue du produit estampillé Media Molecule mais probable que ce ne soit qu'une affaire de temps, et que d'autres éditeurs risquent de réagir dans la foulée.