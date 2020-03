Dragon Ball Z Kakarot : visuels du premier DLC + nouveau pack de musiques officielles Dragon Ball Z Kakarot : visuels du premier DLC + nouveau pack de musiques officielles

Bandai Namco a dévoilé les premiers visuels (de manière officielle) pour le premier DLC payant de Dragon Ball Z : Kakarot, prévu pour ce printemps 2020 sur les différents supports et qui donnera accès aux choses suivantes :



- Sessions d'entraînement face à Whis

- Débloquer la transformation SSG pour Goku et Vegeta

- Affronter Beerus comme « Boss »



Le deuxième DLC arrivera au printemps mais notons que pour ce même printemps sortira un pack de nouvelles musiques tirées de l'anime (et là aussi, c'est payant) :



- Makafushigi Adventure!

- Romantic Ageruyo

- We Gotta Power

- Detekoi Tobikiri Zenkai Power

- Bokutachi ha Tenshi Datta

- Dragon Soul

- Unmeino hi ~Tamashii vs Tamashii~

- Dragon Ball Z BGM (TV)

- Kaibutsu Frizea vs. Densetsu no Super Saiyans

- Yappari Saikyo Son Goku!! (We Gotta Power)

- Solid State Scouter