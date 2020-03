PlayStation 5 : Sony espère rendre la grande majorité du catalogue PS4 rétrocompatible PlayStation 5 : Sony espère rendre la grande majorité du catalogue PS4 rétrocompatible

Face à la gronde des joueurs devant les propos il est vrai assez flous de Mark Cerny, Sony a souhaité apporter des précisions concernant la rétrocompatibilité de la PlayStation 4 à la PlayStation 5.



Certes, comme l'a évoqué l'architecte précité, une centaine des « titres les plus joués de la PS4 » sont bien passés par la case test afin d'en assurer la compatibilité directe (ce qui est le cas pour la plupart) mais que les intéressés se rassurent : des centaines d'autres jeux sont actuellement en cours d'essai et ce sera des milliers d'autres sur la longueur, afin que la plupart bénéficie d'un frame-rate plus élevé (ou disons plus stable) et d'une meilleure résolution.



Sony espère ainsi rendre rétrocompatible la majorité des 4000 jeux PS4, sans pour autant promettre que cela sera effectif dès le lancement de la PS5. On peut au moins miser sur « plus de 100 » d'ici-là.