Le point MAJ pour DBZ Kakarot et NiOh 2

Petite news medley pour parler de petites mises à jour intéressantes annoncées coup sur coup, avec pour commencerqui accueille aujourd'hui sa nouvelle update sobrement intitulée « Time Machine » offrant quelque chose que les fans attendaient depuis la sortie : la possibilité de revenir en arrière dans l'histoire principale histoire de gratter tous les rangs S et surtout accomplir les missions secondaires oubliées.De quoi parfaire sa partie en attendant les futurs DLC.Également disponible dès maintenant, la MAJ 1.05 dese charge d'apporter une masse de correctifs mais également de nombreux ajustements en fonction des retours de la communauté.On retiendra notamment un nerf d'attaques ennemies que certains jugeaient abusées, une jauge de HP plus importante pour les alliés invoqués, ou encore l'obtention d'un boost dans l'obtention des points de compétences pour une nouvelle arme équipée (si la précédente est d'un niveau très élevé). Notons également que le soin de l'Esprit Hiyokucho affecte maintenant les alliés (humains inclus), mais a une portée bien plus limitée pour éviter les abus.Enfin,attendra encore quelques jours (le 23 mars) pour accueillir son attendue MAJ ouvrant les portes du cross-play entre joueurs PC, PlayStation 4 et Xbox One, mettant fin au suivi de la Saison 2 (entièrement gratuit).Saber Interactive ne compte d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin puisque le titre devrait encore accueillir une nouvelle zone ainsi que des missions et personnages supplémentaires.