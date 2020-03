Guilty Gear Strive : les plans pour la bêta

Arc System Works vient de balancer des précisions sur la bêta fermée deet ça se tiendra donc du 16 au 19 avril, sous réserve de faire partie des élus en allant s'inscrire au préalable au lien ci-dessous. Les inscriptions s'achèveront le 5 avril et si vous avez du bol, le code sera à vous dans la nuit du 12 au 13 avril, vous donnant ensuite accès à cette session faite de sept personnages jouables (Sol, Ky, May, Axl, Chip, Potemki et Faust), ainsi qu'un premier aperçu sur la nouvelle interface.A noter également qu'un nouveau trailer arrivera dans la nuit de samedi à dimanche, peut-être encore l'occasion de gonfler le casting en attendant le lancement toujours prévu pour la fin d'année, exclusivement sur PS4.