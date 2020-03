Promis, FFVII Remake ne sera pas reporté Promis, FFVII Remake ne sera pas reporté

Les prochaines semaines risquent d'être fournies en communiqué entre ceux qui veulent rassurer sur les dates de sortie annoncées, et ceux qui vont devoir se résoudre à nous faire patienter plus longtemps que souhaité.



Square Enix de son coté fait heureusement partie des premiers, balançant un communiqué pour expliquer qu'en raison de la situation actuelle (confinement, problèmes dans les livraisons, magasins fermés...), la firme est consciente que de nombreux fans ne pourront peut-être pas jouer à Final Fantasy VII Remake Day One.



Pour autant, l'éditeur promet que la date de sortie est maintenue et que quoi qu'il arrive désormais, le très attendu titre sortira bien le 10 avril partout dans le monde, en boîte et surtout en dématérialisé, le second cas étant probablement la solution de secours en vue pour une partie du public.