Charts Japon : les honneurs pour NiOh 2

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 9 au 15 mars 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Koei Tecmo peut se féliciter : contrairement au marché UK,fait mieux que son prédécesseur (82.000 au lancement à l'époque) sans même compter la part du dématérialisé forcément plus importante, surtout vu le contexte actuel. Inutile de tartiner sur le reste, et on attend déjà avec curiosité le prochain rapport qui verra l'arrivée d'un certainCoté hardware, sans bouleversements, la moyenne reste meilleure pour la PS4 qu'il y a quelques temps tandis que la Switch accueille un léger boost mais toujours dans la même situation : la majorité des stocks sont aujourd'hui constituée de modèle Lite (seulement 11.000 ventes pour la standard).