Fairy Tail : quelques infos sur le report

Du coté du magazine Famitsu, on récole quelques informations sur l'adaptation à venir de, signé Gust et qui intégrera donc Gildcarts Clive parmi les personnages jouables, ainsi que les arcs Eclipse et Tartaros.Ce n'est pas tout puisque Koei Tecmo en a profité pour expliquer les raisons du report au 25 juin (PC, PS4 & Switch), alors que le titre était initialement attendu pour mars :- Rééquilibrage général sur le système de jeu- Ajouts de nouvelles attaques combinées- Améliorations des menus