Limited Run : Streets of Rage 4 et Star Wars : Dark Forces se mettent en boîte

Limited Run Games continue de faire dans la mise en boîte avec deux nouvelles offres au programme dès le 20 mars prochain (date d'ouverture des précommandes sur leur site officiel), la première concernant le duo Star Wars : Dark Forces et Star Wars : Jedi Knight : Dar Forces II, tous deux à l'attention exclusif du PC avec 3000 exemplaires pour les versions « Classic », et 2000 autres pour chaque édition Collector qu'on vous laisse admirer ci-dessous.



Tout aussi important, Streets of Rage 4 aura également droit à deux versions aussi bien sur PlayStation 4 que Switch, la première à 34,99$ avec sa jaquette réversible « Bare Knuckles IV », la deuxième grimpant à 59,99$ avec son Steelbook et sa box Genesis.



A ce propos, on attend toujours la date de ce Streets of Rage 4 mais peut-être que le « Nindies » de ce soir 18h00 viendra apporter la réponse.