Les premiers visuels et infos de Yo-Kai Watch Jam

Level-5 a ouvert le site officiel de Yo-Kai Watch Jam : Yo-Kai Watch Academy Y pour donner les premiers éléments de ce titre qui ne doit pas être pris comme un simple spin-off mais bien comme une tentative de nouveau départ pour cette franchise en chute libre.



Comme l'indique le titre, l'aventure prendra cette fois place dans une université dite « d'élites », tellement grande que le bahut ressemble à une mini-ville incluant un quartier commerçant, une ferme… Un contexte qui permettra comme on s'en doutait de mélanger activités scolaires façon Persona et phases d'action où les héros eux-mêmes se transformeront directement en Yo-Kai (voir l'un des visuels ci-dessous).



Rien de plus pour le moment si ce n'est qu'il y aura une fonctionnalité spéciale avec Yo-Kai Watch 4 ++ (davantage d'informations à venir) tout en rappelant que la sortie est attendue pour cette année au Japon, sur Nintendo Switch et PlayStation 4.