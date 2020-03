Monster Hunter World : l'extension Iceborne cumule déjà 5 millions de ventes Monster Hunter World : l'extension Iceborne cumule déjà 5 millions de ventes

Monster Hunter World continue d'incarner la petite poule aux œufs d'or de Capcom sur cette génération puisque sa seule extension Iceborne cumule aujourd'hui 5 millions de ventes à travers le monde en l'espace de 7 mois, ce chiffre incluant les ventes à l'unité (pour ceux qui possédaient déjà le jeu) et la Master Edition en boîte (jeu + extension).



Le jeu de base a lui dépassé les 15 millions (jeu de base + Master Edition) et pendant que les MAJ de contenu se poursuivent à rythme moindre, les développeurs devant désormais s'attarder sur le prochain épisode, on rappellera avec une certaine ironie que l'actualité autour de la licence va un temps tourner autour de l'adaptation cinéma, prévue dans les salles pour septembre prochain.