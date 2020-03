Platinum Games bosse sur son propre moteur Platinum Games bosse sur son propre moteur

Platinum Games compte bien œuvrer majoritairement en solo à l'avenir, ce qui n'empêchera pas quelques partenariats juteux avec de gros tiers, et pour assurer de bons arguments techniques, le studio annonce être en train de développer un tout nouveau moteur maison pour toutes leurs futures productions.



Baptisé sobrement « Platinum Engine », le moteur devrait vraisemblablement être au coeur de Project G.G. contrairement aux deux autres projets annoncés et bien avancés, donc Bayonetta 3 Nintendo) et Babylon's Fall (Square Enix).



Notons d'ailleurs que ces trois titres sont désormais les seuls indiqués en développement chez le développeur/éditeur qui a peut-être des annonces surprises en stock, mais cela confirme à demi-mot l'annulation définitive de World of Demons, partenariat avec DeNA pour le mobile qui a disparu des secteurs juste après son soft-launch sur quelques territoires d'essai.