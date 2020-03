One Piece PW4 : Eustass Kid confirmé

Après Capone Bege, c'est un autre représentant de la « Génération Terrible » qui intégrera le casting deavec la confirmation d'Eustass Kid et son fruit du magnétisme dans les pages du Weekly Jump.A désormais deux semaines de la sortie, on ne s'attend plus vraiment à de nouvelles annonces (en dehors du Season Pass qui proposera neuf autre persos) et le programme des « nouveaux » pourraient bien ressembler au suivant, hors nouvelles formes et moveset :- Carrot- Katakuri- Vinsmoke Reiju- Vinsmoke Ichiji- Vinsmoke Niji- Vinsmoke Yonji- Basil Hawkins- Bartolemeo- Cavendish- Capone Bege- Eustass Kid- Big Mom- Kaido