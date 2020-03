The Last of Us : le compositeur Gustavo Santaolalla rejoint la série TV (HBO) The Last of Us : le compositeur Gustavo Santaolalla rejoint la série TV (HBO)

Bonne nouvelle pour les fans de la franchise The Last of Us qui gardent forcément un œil au moins curieux sur la future adaptation en série TV sur HBO : Neil Druckmann vient de confirmer que le compositeur Gustavo Santaolalla sera également de la partie après avoir fait parler ses mélodies sur le premier jeu et sa suite attendue le 29 mai 2020.



Rien de plus et on continue de patienter pour en savoir davantage, dont l'identité des élus pour les têtes d'affiche.



Boîtes de production :

- PlayStation Productions

- HBO



Scénario et Producteurs exécutifs :

- Neil Druckmann (Naughty Dog)

- Craig Mazin (série Chernobyl)



Autres producteurs exécutifs :

- Evan Wells (Naughty Dog)

- Carolyn Strauss (séries Game of Thrones et Chernobyl)



Compositeur :

- Gustavo Santaolalla (TLOU 1 & 2)