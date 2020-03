Yo-Kai Watch Academy aussi sur Switch & PS4 Yo-Kai Watch Academy aussi sur Switch & PS4

Licence actuellement en tentative de réanimation, elle qui faisait partie des plus populaires au Japon il y a encore quelques années, Yo-Kai Watch va essayer d'oublier le relatif échec commercial de son quatrième épisode avec Yo-Kai Watch Academy Y, nouveau départ pour la franchise dans une expérience qui mélangera action et cadre scolaire sans que l'on en sache vraiment plus.



Et si l'on revient sur cela, c'est parce que Level-5 vient de confirmer que le titre sortira bien sur Switch et PS4, à l'instar de Yo-Kai Watch 4 ++, et que sa sortie est d'ores et déjà prévue pour l'été prochain sur l'archipel.



(Le visuel ci-dessous est le seul connu jusqu'à présent)