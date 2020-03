[Rumeur] L'E3 2020 pourrait être annulé [Rumeur] L'E3 2020 pourrait être annulé

C'était tellement prévisible qu'une confirmation ne pourrait créer la surprise : selon plusieurs rapports dans l'industrie, dont des tweets plein de sous-entendus de la part d'Ars Technica et Devolver Digital, l'édition 2020 de l'E3 serait annulée, comme plein d'autres salons cette année.



Plusieurs sources de GamesIndustry ont en outre validé l'information qui ne devrait plus tarder à être officialisée.



Si cela venait à arriver, ce serait un sérieux manque pour s'abreuver de vidéos de gameplay grâce au showfloor même si dans les faits, cela ne changera rien à l'actualité : Microsoft comme EA organisaient déjà leur show à coté (même si en simultané), Nintendo a ses Direct pré-enregistrés et Sony n'avait déjà pas l'intention de faire le déplacement.