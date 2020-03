Reggie Fils-Aimé au chevet de GameStop

Ancienne star du marketing Nintendo, Reggie Fils-Aimé a quitté l'entreprise il y a un an pour depuis se contenter de quelques apparitions médiatico-business sans véritablement savoir où se situerait l'avenir de l'homme qui veut botter des culs, ou du moins jusqu'à présent : c'est non sans surprise que nous apprenons que l'ex boss de Nintendo US va rejoindre le conseil d'administration du géant GameStop aux cotés de William Simon et James Symancyk, respectivement anciens PDG de Walmart et PetSmart.Même si leurs rôles tiendra plus de la décision que la mise en place de nouveaux éléments stratégiques, il est fort probable que ces trois hommes à haute expérience vont jouer leur petit rôle dans cette entreprise qui a actuellement besoin de rassurer ses propres actionnaires après des pertes records en 2018 (673 millions de dollars) et peut-être encore pire en 2019 comme nous le verrons d'ici la fin du trimestre avec le bilan fiscal. GameStop qui n'a jamais réussi à retrouver un repreneur jusqu'à présent, au point que certains commençaient à miser sur une faillite pendant que la branche FR (Micromania/Zing) s'attelait à rassurer que l'avenir de la maison-mère US n'aurait aucun impact dans l'hexagone.