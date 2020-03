The Wonderful 101 Remaster : la campagne s'achève avec plus de 2,2 millions de dollars The Wonderful 101 Remaster : la campagne s'achève avec plus de 2,2 millions de dollars

La campagne Kickstarter de The Wonderful 101 Remastered s'est terminé ce week-end et nous devions vous signaler que le score est donc de 2,23 millions de dollars récolés sur les 50.000 souhaités de base, en faisant un évident et énorme succès pour ce titre qui sortira en mai prochain sur PC via Steam, PlayStation 4 et Nintendo Switch.



Quelques dizaines de milliers de dollars ont été récoltés en bonus lors du Live Stream final, permettant de dépasser les 2,25 millions et garantir ainsi en bonus une OST orchestrale, s'ajoutant à l'OST remixée, le mode Time-Attack et les deux missions bonus pour Luka (en gameplay 2D).



On rappelle en outre que Platinum Games a dévoilé dans la foulée le Project G.G. (jeu d'action ayant pour thème les super-héros et le gigantisme) ainsi que l'ouverture d'un nouveau studio qui sera basé sur des projets à suivi. Il reste d'ailleurs une annonce à faire pour ces « Platinum 4 », qui tombera on ne sait encore quand.