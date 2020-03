GamesCom 2020 : la liste des premiers concernés GamesCom 2020 : la liste des premiers concernés

Vu comment les choses sont parties, bien medium sera celui qui devinera si la GamesCom se déroulera comme prévu mais en attendant, les organisateurs souhaitent signaler que les choses se mettent en place en dressant la liste des premiers tiers ayant d'ores et déjà signé pour faire part de leur présence, incluant Nintendo (on aimerait bien un Direct d'ici-là), Microsoft (c'est souhaitable quelques semaines avant la Next Gen), Bethesda (qui doit bien avoir des trucs à dévoiler entre temps) ou encore CD Projekt Red (quelques jours avant la sortie de son Cyberpunk 2077).



On remarquera l'absence de Sony pourtant bien présent l'année dernière, mais la constructeur semble de toute façon dresser sa propre feuille de route ces temps-ci.



Rappelons enfin que comme en 2019, Geoff Keighley tiendra une conférence d'ouverture (donc probablement le 25 août) pour nous abreuver de nouveaux trailers.