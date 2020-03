The Wonderful 101 Remaster dépasse les 2 millions de dollars sur Kickstarter

La campagne Kickstarter des'arrêtera ce jeudi 6 mars et Platinum Games tenait à signaler que le titre avait réussi à dépasser les 2 millions de dollars en financement, ce qui reste toujours aussi hallucinant pour un simple test de popularité : le portage était déjà signé d'avance et le développeur (désormais éditeur) ne souhaitait que 50.000 dollars pour vérifier s'il y avait toujours des intéressés.De fait, le mode spécial 2D « Luka's Mission » aura droit à un second chapitre, toujours accompagné de son OST remixée et son mode Time-Attack, et il est désormais inutile de miser sur les derniers paliers à seulement 30h du bouclage : une OST orchestrale et de nouvelles langues pour les sous-titres (le FR est évidemment assuré de base).La sortie reste prévue le 22 mai sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.