Xbox Game Pass : les jeux de mars (Part. 1) Xbox Game Pass : les jeux de mars (Part. 1)

Microsoft dévoile le programme Xbox Game Pass pour la première moitié du mois de mars, avec deux morceaux de choix en la présence de NBA 2K20 et surtout (sans surprise) le très attendu Ori and the Will of the Wisps qui doit nous faire patienter encore une toute petite semaine.



5 mars :

- NBA 2K20 (Xbox One)

- Train Sim World (PC et Xbox One)



11 mars :

- Ori and the Will of the Wisps (PC et Xbox One)



12 mars :

- Pikuniku (PC et Xbox One)



13 mars :

- Bleeding Edge (bêta PC & One jusqu'au 15)

- State of Decay 2 : Juggernaut Edition (PC et Xbox One)



Mais également sur PC :

- Halo Combat Evolved Anniversary (disponible)

- Mother Russia Bleeds (NC)

- The Lord of the Rings : Adventure Card Game (NC)