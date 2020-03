Cinéma : le film Uncharted a son nouveau réalisateur, et Antonio Banderas au casting Cinéma : le film Uncharted a son nouveau réalisateur, et Antonio Banderas au casting

L'arlésienne cinématographique Uncharted semble peut-être enfin tenir le bon bout, PlayStation Pictures venant d'officialiser le nom du septième réalisateur (et on l'espère, le bon), comme prévu en la personne de Ruben Fleischer, précédemment en charge de Venom.



Prévu pour le 5 mars 2021 dans les salles, cette adaptation qui avait déjà signé en têtes d'affiche Tom Holland (pour Nathan Drake) et Mark Wahlberg (Victor Sullivan) peut aujourd'hui livrer trois nouveaux noms : Antonia Banderas (qu'on ne présente plus), Tati Gabrielle (vue dans The 100) et Sophia Ali (vue dans Grey's Anatomy).



On ne connaît pas les rôles de ces trois-là et si aucun nouveau report ne nous tombe dessus (le film fut annoncé en 2010 quand même), attendons nous à savoir l'essentiel, avec teaser & BA en bonus, d'ici la fin d'année.



Et pour rester dans le sujet, Neil Druckmann (Naughty Dog) a indiqué que si aucun nouvel épisode n'était en production sur nos consoles (au hasard, la PS5), l'homme ne ferme pas totalement la porte à une suite, même si elle se devra d'apporter des changements majeurs.