NiOh 2 : des détails sur le Season Pass NiOh 2 : des détails sur le Season Pass

Dans les pages de Famitsu, Koei Tecmo a commencé à évoquer le cas du suivi de NiOh 2 qui comme bien d'autres aura un Season Pass constitué de trois extensions à venir un jour prochain.



Et nous apprenons donc que :



- Chacune des extensions aura sa zone dédiée totalement différente des autres et son propre scénario, néanmoins à chaque fois connecté à l'histoire principale.

- Ajout de modes de difficulté plus élevés.

- Chaque DLC proposera deux nouvelles armes (toutes n'ont pas encore été sélectionnées donc l'équipe reste ouverte aux suggestions).

- On retrouvera l'équivalent des abysses de NiOh 1 (donc un mode spécial avec une forte rejouabilité et ce qu'il faut de challenge).



Le jeu de base arrivera lui dans deux semaines, exclusivement sur PS4.