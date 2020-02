Charts Japon : bon départ pour Persona 5 Scramble, et début de crise pour la Switch

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 17 au 23 février 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et on a enfin droit à quelques entrées cette semaine, deux en tout cas, en démarrant par les 160.000 en cumulée de, soit bien mieux que tous les spin-off « Dancing » sortis jusqu'à présent, mais néanmoins bien loin de certains partenariats de poids signés Omega Force (Hokuto no Ken, One Piece et Dragon Quest notamment).Plus bas, on espère que Spike Chunsoft se contentera de ces quelques 17.000 unités pourafin de redonner un jour sa chance àsans trop y croire : le dernier épisode canonique avait démarré à 70.000 (sur PS3).Coté hardware, l'aspect principal à évoquer est bien entendu la crise d'approvisionnement de la Switch dû au Coronavirus : la console fait moitié moins que la semaine dernière, dont seulement 10.000 modèle standard, chose que ne peut plus contrer la Lite (qui doit commencer également par être impactée). Notons d'ailleurs pour l'anecdote que c'est la première fois cette année que la Switch fait moins cette semaine que l'année dernière à la même période.