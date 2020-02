Charts FR : les 20 meilleures ventes de 2019 Charts FR : les 20 meilleures ventes de 2019

Avoir des chiffres de ventes en dehors du Japon (et des rapports propres aux constructeurs/éditeurs), ce n'est pas toujours commun, mais le SELL vient approvisionner nos données en publiant le top 20 des plus gros succès en France pour 2019, même si cela ne concerne que le marché physique.



On remarquera d'ailleurs, comme l'attestait les tops hebdomadaires, que la Switch a la main-mise sur notre marché, s'accaparant pas moins de 13 places.



1. FIFA 20 : 1.192.517 ventes

2. Call of Duty : Modern Warfare : 653.708

3. Mario Kart 8 Deluxe : 517.246

4. New Super Mario Bros. U DX : 429.628

5. Luigi's Mansion 3 : 395.355



6. Pokémon Epée : 376.637

7. Super Mario Party : 297.399

8. Zelda : Link's Awakening : 260.012

9. Minecraft Switch : 258.862

10. Super Mario Maker 2 : 255.091



11. Pokémon Bouclier : 251.816

12. Super Smash Bros. Ultimate : 250.273

13. Crash Team Racing NF : 243.292

14. Zelda : Breath of the Wild : 233.887

15. FIFA 19 : 207.723



16. Star Wars Jedi : Fallen Order : 197.408

17. Red Dead Redemption 2 : 191.924

18. Grand Theft Auto V : 171.033

19. Days Gone : 163.805

20. Super Mario Odyssey : 144.793