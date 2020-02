Mobiles : Dragon Quest of the Stars débarque enfin en occident (et traduit) Mobiles : Dragon Quest of the Stars débarque enfin en occident (et traduit)

On le sait, avec Dragon Quest, les occidentaux doivent faire preuve d'une grande patience et c'est ainsi que quatre ans après le Japon, nous accueillerons enfin cette nuit Dragon Quest of the Stars sur iOS & Android, avec ses combats au tour par tour, son habituel système gacha et bien entendu tout ce qu'il faut de micro-transactions, comme le veut la routine du F2P.



Si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil aux visuels ci-dessous (permettant de constater que le jeu est bien traduit dans notre langue) et déjà télécharger le jeu en attendant l'ouverture des serveurs.



Rappelons qu'en la matière, le Japon a déjà son Dragon Quest Walk (simili Pokémon Go dans les grandes lignes), bientôt Dragon Quest Tact (donc du tactical) tandis que la série reste en repos sur consoles, faute d'annonces, d'un Dragon Quest Monsters qui n'avance pas beaucoup et d'un Dragon Quest XII qu'on ne verra pas avant quelques années.