GeForce Now : après Activision Blizzard, au tour de Bethesda de quitter le service

Plus réussi en apparence que celui de Stadia, le lancement du service GeForce Now semble néanmoins se prendre quelques gifles de la part de grands noms de l'industrie : après Activision Blizzard, c'est maintenant Bethesda qui vient de retirer la compatibilité de ses jeux, exception faite de Wolfenstein Youngblood (pour l'instant).



Aucune raison précise n'a été donnée par les deux éditeurs qui ont peut-être des deals d'exclusivités à venir sur le secteur du cloud-gaming, car ils n'avaient pour l'heure que tout à y gagner : on rappelle que le GeForce Now se contenter de streamer les jeux déjà achetés sur votre bibliothèque PC.



Chez Nvidia, ça doit en revanche bouder un peu devant de tels départs mais la firme continue de rassurer son public en annonçant qu'un million de personnes se sont déjà essayés au service, tout en étant persuadés que certains tiers reviendront quand ils comprendront la valeur de cette pratique. Nvidia qui a d'ailleurs récemment mis en avant que 1500 jeux ont signé pour intégrer GeForce Now à l'avenir, dont Cyberpunk 2077 dès son lancement en septembre.