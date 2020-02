Gran Turismo Sport : Polyphony Digital commence à lever le pied sur le suivi

n'a pas encore achevé sa carrière mais il ne faudra vraisemblablement plus s'attendre à de bonnes grosses MAJ mensuelles pour cet épisode au suivi jusque là exemplaire.Kazunori Yamauchi, toujours en charge de la franchise, n'a en effet pas tourné autour du pot en déclarant que non seulement la prochaine update ne proposera que trois véhicules (moitié moins que d'habitude), mais que désormais, les MAJ se feront plus rares et surtout moins percutantes en terme de contenu.Inutile en revanche que l'homme entre dans les détails pour comprendre que la majorité de Polyphony Digital doit aujourd'hui travailler d'arrache-pied sur un(ou quel que soit son nom) à l'attention de la PlayStation 5. Un prochain cru qui d'ailleurs, si l'on en croit les sous-entendus de Yamauchi, préférera esquiver la montée en 8K pour, si l'architecture de la console lui en donne les moyens, booster plutôt le frame-rate bien au-delà des 60FPS.