Coronavirus : Sony et Facebook préfèrent annuler leurs venues à la GDC 2020 Coronavirus : Sony et Facebook préfèrent annuler leurs venues à la GDC 2020

Comme nous le disions plus tôt dans la semaine, le coronavirus (COVID-19) commence sérieusement à impacter l'industrie et après l'annulation de Sony à la PAX East et une perturbation déjà visible de la Switch dans les charts japonaises, on nous annonce maintenant que ce même Sony, mais également Facebook/Oculus, préfèrent annuler leur venue à la GDC 2020 de la mi-mars.



Toujours dans le contexte de cette épidémie qui a déjà fait plus de 2100 morts, certes majoritairement en Chine, Square Enix a dû de son coté annuler un event spécial japonais autour de Final Fantasy VII Remake, pendant que Capcom a préféré garder ses développeurs phares à la maison plutôt que de les envoyer à Boston pour la « Monster Hunter Festa ».



De son coté enfin, Valve a annoncé que la production du Valve Index subissait de plein fouet cette malheureuse affaire, et que les livraisons à venir seront très réduites. Pas de chance à l'approche d'un morceau de poids comme Half-Life Alyx.