Gothic aura bien droit à son remake complet

THQ Nordic a lancé le projetavec une certaine originalité puisque livrant sans annonce préalable un proto/démo gratuitement sur Steam, laissant derrière un sondage pour savoir si les fans aimeraient un produit complet à partir de cela. Devinez la réponse…Donc après une enquête auprès de 43.000 joueurs où le « Oui » l'a emporté pour une grande majorité (95%), le jeu complet est officiellement annoncé sur PC et les machines de prochaine génération (donc PlayStation 5 et Xbox SX), toujours produit par l'équipe de THQ Nordic Barcelonia tandis que les membres à l'origine de la saga (Piranha Bytes) continue d'œuvrer sur on ne sait encore quoi.