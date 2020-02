Disney veut encore plus s'ouvrir aux tiers pour les adaptations de ses (nombreuses) licences Disney veut encore plus s'ouvrir aux tiers pour les adaptations de ses (nombreuses) licences

Il y a quelques années, Disney avait fermé la porte aux tentatives d'adaptations JV, surtout après l'échec de la saga Disney Infinity qui incarnait à leurs yeux une forme de dernière chance. Pourtant quand la qualité suit vraiment, le son de cloche n'est plus le même et sachez qu'après les succès de Star Wars Jedi : Fallen Order et surtout Spider-Man (probablement aujourd'hui 14 ou 15 millions de ventes), voilà que la firme semble avoir changé d'avis. Étonnant.



Alors non, Disney ne va pas s'amuser à remettre la main à la patte, ayant suffisamment à faire sur d'autres secteurs (au hasard, le cinéma et la VOD Disney+) mais le géant a affirmé durant le DICE 2020 son intention d'ouvrir un peu plus grand la porte aux éditeurs tiers et développeurs pour signer de bons deals et « donner les moyens de faire des choses uniques avec notre catalogue ». Catalogue qui on le rappelle comprend désormais une masse de licences FOX.



A ce sujet, le discours de Sean Shoptaw (vice-président des jeux et expériences interactives) semble clairement s'éloigner des bruits de couloirs attestant de nombreuses restrictions de la part de Disney sur l'exploitation de ses bébés (on se souvient des discours de Visceral sur Star Wars), invitant désormais les développeurs à « venir jouer avec les licences » et « ré-imaginer » les personnages des différents univers.