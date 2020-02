The Wonderful 101 Remaster : nouveau pallier atteint sur Kickstarter + RDV à la PAX East

Tranquillement dans son coin, la campagne Kickstarter decontinue d'assurer une belle forme en ayant dépassé 1,5 millions de dollars récoltés, permettant d'assurer la mise en place du chapitre 1 de Luka (une mission inédite en format 2D). Notons d'ailleurs qu'un chapitre 2 sera ajouté si l'on atteint les 2 millions (ce qui est hautement possible vu qu'il reste 22 jours de financement), avec entre deux une OST remixée.Et si l'on revient rapidement sur cela, c'est juste pour signaler que le titre se montrera au plus tard à la fin du mois, dès le 27 février durant la PAX East où une démo jouable sera proposée au public, en marge d'un panel spécial où se rendront Astushi Inaba et Hideki Kamiya pour évoquer « 101 choses que vous ne savez pas sur Platinum Games ».Le titre sortira lui courant avril sur PC, PS4 et Switch.