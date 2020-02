Phil Spencer confirme qu'il n'y a aucun plan pour la VR sur Xbox One et Xbox SX Phil Spencer confirme qu'il n'y a aucun plan pour la VR sur Xbox One et Xbox SX

Cela fait un moment que des sous-entendus ont évoqué une possible arrivée du secteur VR sur Xbox One (il y a même eu un leak des succès pour Superhot VR et Arizona Sunshine) mais finalement rien à l'horizon, pas même pour la future Xbox Series X.



Un silence qui ne cache rien selon Phil Spencer qui a souhaité mettre ouvertement en avant le fait que, non, la SX ne supporterait pas la VR à son lancement (quel que soit le casque), Microsoft préférant baser ses ressources sur les fondamentaux en gardant néanmoins un œil attentif sur ce marché émergent.



« Je connais beaucoup de gens qui travaillent sur de bons titres VR, et même d'excellents titres VR. Je ne dis pas que je ne soutiens pas ce marché. Mais je voulais être clair face à nos objectifs actuels. Car pour ceux qui s'attendaient à ce que nous sortions un casque VR pour la Xbox SX au lancement, ou dans les alentours, non, nous n'allons pas faire ça. »



« Mais je ne veux pas que ce marché disparaisse. J'espère qu'il va grandir. J'espère même que c'est quelque chose qui deviendra si important à l'avenir que cela sera une évidence pour nous de le soutenir. »