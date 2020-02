Netflix : la série Resident Evil se confirme Netflix : la série Resident Evil se confirme

Des rumeurs couraient depuis un an sur série Resident Evil produite par Netflix et la « semi-confirmation » semble venir du concerné : la plate-forme VOD a carrément mis en ligne la fiche dédiée avant de la retirer en urgence. Comme de coutume, c'est un peu trop tard pour ne pas avoir été aperçu par un grand nombre.



Donc on parle d'une nouvelle adaptation qui se situera dans la ville de Clearfield (Maryland), 26 ans après la découverte du fameux Virus-T et alors que des interrogations se posent dans les liens entre Washington, l'étrange asile de Greenwood et, hasard, une certaine entreprise du nom d'Umbrella.



Pas de date en revanche mais vu le type de fuite, nul doute que des infos officielles ne tarderont plus.