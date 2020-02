NiOh passe donc les trois millions NiOh passe donc les trois millions

Koei Tecmo avait indiqué il n'y a pas si longtemps que NiOh était pas loin d'avoir passé la barre des 3 millions de ventes et sachez donc que c'est désormais chose faite, en combinant les exemplaires expédiés et les ventes numériques. Il y a un an, le titre tournait autour des 2,5 millions, preuve que le bouche-à-oreille et les nombreuses soldes font leur petit effet.



NiOh 2 arrivera lui le 13 mars prochain (exclusivement sur PS4, pour le moment) et Yosuke Hayashi ajoute qu'il préfère rester vague quant à l'avenir de la franchise : si NiOh a été créé pour la PS4 (en oubliant qu'il avait été annoncé de base sur PS3, certes sous une autre forme), il préférerait se pencher pour une IP tout aussi neuve l'attention de la future PlayStation 5.