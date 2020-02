Charts UK : le sport à l'honneur Charts UK : le sport à l'honneur

Du coté des charts UK, nous restons dans une période décidément bien morne vu le calendrier, et pendant que Dragon Ball Z : Kakarot fait ses adieux au top 10 (désormais 22ème) et que l'on notera une seule entrée discrète (Zombie Army 4 : Dead War), c'est finalement sous le signe du sport que fut placé la précédente semaine :



- FIFA 20 s'offre un boost et reprend la première place.

- Ring Fit Adventure grimpe également de 31 %.

- NBA 2K20 fait son retour dans le top.



Pour le prochain rapport, nous aurons tout de même cinq sorties ayant plus ou moins d'importance, pouvant au moins apporter un peu de fraîcheur :



- Dreams (PS4)

- Snack World (Switch)

- Warriors Orochi 4 Ultimate (PS4, One, Switch)

- Darksiders Genesis (PS4, One, Switch)

- Street Fighter V : Champion Edition (PS4)



1. FIFA 20 (+1)

2. Call of Duty : Modern Warfare (-1)

3. Grand Theft Auto V (+1)

4. Ring Fit Adventure (+3)

5. Mario Kart 8 Deluxe (-2)

6. Star Wars Jedi : Fallen Order (-1)

7. Minecraft (-1)

8. Zombie Army 4 : Dead War (N)

9. Luigi's Mansion 3 (-1)

10. NBA 2K20 (+3)