Des doutes sur le chantier System Shock 3

Alors que la licencefera dans tous les cas parler d'elle cette année via le remake du premier épisode et l'Enhanced Edition du deuxième, des doutes commencent à émerger pour le pleinement inéditLe site DSOgaming a en effet pu reprendre les propos d'un des développeurs du projet (qui n'est d'ailleurs plus dessus depuis quelques temps), ce dernier évoquant un chantier chaotique au point que l'équipe initiale derrière ce retour ne travaille même plus dessus.Il ajoute :Il va sans dire qu'un des problèmes majeurs du développement est l'absence de mécène financier, Otherside ayant perdu l'éditeur Starbreeze qui tente toujours de relever la tête dans son coin.