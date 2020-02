Take Two : chiffres de ventes et promesse d'une annonce pour Hangar 13 (Mafia) dans les prochains mois Take Two : chiffres de ventes et promesse d'une annonce pour Hangar 13 (Mafia) dans les prochains mois

Take Two Interactive tease également l'avenir en assurant que nous allons avoir « dans les mois à venir » des nouvelles concrètes de Hangar 13 (Mafia IV ?) ainsi que le projet du nouveau studio 2K Silicon Valley. On nous assure en outre que le chantier du prochain Bioshock est bien en cours, sans que l'on sache encore trop quand lui sera pleinement dévoilé.



Take-Two qui d'ailleurs continue d'ailleurs de remplir ses caisses, avec notamment 8 millions de Borderlands 3 atteint au 31 décembre, et 29 millions de Red Dead Redemption 2 : ce dernier s'est donc déjà vendu quasiment deux fois plus que le premier épisode.



Un mot enfin sur The Outer Worlds qui a passé les 2 millions, mais qui se fera attendre un peu plus longtemps que prévu sur Switch : attendue pour le mois prochain, cette version sortira finalement « après » le 1er avril (pas plus de précisions) pour cause de coronavirus (l'une des principales bases de Virtuos est en Chine). Pour compenser, le jeu sera finalement bien sur cartouche au lieu d'un code de téléchargement.