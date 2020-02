Activision : remasters et ''relecture'' en vue pour cette année (+ un Call of) Activision : remasters et ''relecture'' en vue pour cette année (+ un Call of)

Toujours dans la forme tranquille sur le secteur, Activision a fait part d'un très bon trimestre de fin d'année 2019, où l'éditeur peut dans sa routine remercier encore Call of Duty avec 1,43 milliard de dollars générés en période de fête, autant grâce au jeu mobile qu'à Modern Warfare (sans oublier les retardataires de Black Ops 4. Pour autant, les revenus annuels sont en baisse et ce n'est pas une surprise maintenant qu'il n'y a plus le bonus Destiny dans la balance.



Bref, en mettant de coté les performances de King et un Blizzard qui essaye tant bien que mal de se refaire une image, le plus important du communiqué est l'assurance de voir pour la prochaine année fiscale (à partir du 1er avril) plusieurs « remasters » et « relecture » de séries phares. Le terme relecture étant très large en fonction des éditeurs, on peut autant penser à un remake qu'à un nouveau départ (rappelons les rumeurs sur un Crash Bandicoot Worlds) et dans le même ordre d'idées, plusieurs bruits de couloirs vont dans la direction d'une refonte des deux premiers Tony Hawk's.



Ah, et on nous dit à la fin du papier qu'un nouveau Call of Duty sortira en fin d'année, mais on imagine que l'information n'est pas de grande utilité.