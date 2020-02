Ubisoft : cinq AAA pour les débuts de la Next Gen Ubisoft : cinq AAA pour les débuts de la Next Gen

Ubisoft a fait savoir que pas moins de cinq titres AAA vont sortir de sa poche dans la deuxième moitié de la prochaine année fiscale, donc de octobre 2020 à mars 2021. Trois sont programmés pour la fin d'année, les deux autres entre janvier et mars et tous seront cross-gen (ou en tout cas, les versions de la génération actuelle bénéficieront tous d'un patch spécial pour les nouvelles machines).



Davantage d'informations seront officiellement livrées en mai (probablement pour la conférence faite aux actionnaires comme chaque année) et on sait que trois du lot seront Watch Dogs Legion, Gods & Monsters et Rainbow Six Quarantine.



On peut miser sur le fait que le quatrième sera Assassin's Creed Ragnarok et on laisse chacun spéculer sur le dernier qui ne pourra être Just Dance (Ubi n'inclus jamais cette licence dans les AAA, et heureusement) ou Skull & Bones (qui est programmé pour « après » avril 2021).