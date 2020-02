Rod Fergusson va quitter The Coalition

Peut-être tout aussi surprenant que pour Dan Houser hier avec Rockstar, on nous annonce aujourd'hui que Rod Fergusson va en mars quitter ses fonctions à la tête de The Coalition, lui qui a toujours été aux cotés de la franchisedepuis ses débuts il y a environ 15 ans.L'homme n'a pas donné beaucoup de raisons, si ce n'est l'envie de tenter une « nouvelle aventure », chose qui se fera chez Blizzard pour superviser la sériequi prépare son quatrième épisode (non daté).continuera sa carrière dans son coin, avec unle 28 avril et sans nul doute un sixième épisode sur SX, qui on l'espère poursuivra la mutation entamée avec le cinquième.