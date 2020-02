Un énième Dragon Quest pour le mobile Un énième Dragon Quest pour le mobile

Dragon Quest XII va encore se faire attendre un long moment (on est prévenu) et si le cas New Dragon Quest Monsters est un peu dans le flou, Yuji Horii avait néanmoins promis des annonces sur la licence pour patienter.



Beaucoup croisent les doigts pour du lourd (certains mêmes pour un remake de DQIX) mais le monde du mobile ne pouvait décemment échapper à tout cela et c'est comme par hasard par lui que l'on débute avec l'annonce de Dragon Quest Tact, qui comme son nom l'indique sera un tactical (rappelant un peu le méconnu DQ Wars sur l'eShop New 3DS), forcément free-to-play, forcément à tendance gatcha.



Ça arrive cette année au Japon et ne demandez pas encore si ça sortira chez nous (et surtout quand).