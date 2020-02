Rockstar Games : Dan Houser fait ses valises Rockstar Games : Dan Houser fait ses valises

C'est une forte secousse qui vient de frapper le studio responsable du jeu le plus vendu au monde (GTA V, pour ceux qui n'ont rien suivi) : Dan Houser, star de Rockstar et d'ailleurs vice-président du groupe, vient de quitter l'entreprise après avoir pris un très long congé depuis bientôt un an, sans trop d'explications sur ce point. Tout juste sait-on qu'il devait normalement reprendre ses fonctions le mois prochain.



L'homme était producteur principal de la saga Grand Theft Auto depuis le troisième épisode (autant dire celui qui a totalement bousculé l'industrie), aux cotés d'un certain Leslie Benzies qui a lui aussi fait ses valises il y a quelques années.



A voir désormais quel sera l'avenir de Rockstar après le départ de deux têtes d'affiche aussi importantes, même si Sam Houser reste lui à son poste pour tenir la barre.